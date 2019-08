Waren das dann wirklich vier Jahre? Rückblickend ist es für mich immer erschreckend, wie schnell Zeit vergeht. Mitte 2015 habe ich eine E-Mail von Microsoft erhalten. Genauer eine E-Mail mit dem Inhalt, dass mich Microsoft gerne als Xbox MVP auszeichnen und in das gleichnamige Programm aufnehmen möchte. Bis heute bin ich mir nicht ganz sicher was damals der ausschlaggebende Grund für die Auszeichnung war und wie das dafür zuständige Team auf mich aufmerksam geworden ist. Was ich jedoch weiß, dass die letzten vier Jahre eine spannende und viel wichtiger, eine besondere Zeit für mich waren. Zwei Mal ging es für mich für eine Woche nach Redmond zu Microsoft um direkt vor Ort mit den zuständigen Teams zu arbeiten, unzählige Besprechungen wurden über Microsoft Teams zu manchmal für Europäer aberwitzigen Zeiten absolviert, ich besuchte die gamescom als auch das eine oder andere Xbox FanFest, war immer wieder Mal beim österreichischen Xbox-Team zu Besuch und hatte die Gelegenheit spannende, interessante und nette Menschen auf der ganzen Welt kennen lernen zu dürfen. Ein guter Moment um auf vier Jahre als Xbox MVP zurückzublicken, ein passender Moment sich zu bedanken und ein schöner Moment für einen Blick auf jetzt.

Es beginnt im Regelfall mit der Frage was ein Xbox MVP überhaupt ist. Die Abkürzung MVP steht hierbei für Most Valuable Professional und die Auszeichnung hat nichts damit zu tun wieviele Videospiele, wie gut man diese oder welche Titel man auf welcher Plattform spielt. Microsoft verwendet für die Gruppe der Xbox MVPs gerne auch den Begriff Community Leaders als Synonym und dem kann ich nach vier Jahren mehr als nur zustimmen. In meiner Zeit als Xbox MVP habe ich die anderen Mitglieder des Programms als eine unheimlich diverse Gruppe von spannenden, intelligenten, offenen sowie netten Personen kennenlernen dürfen und können. Personen aus zig Ländern, unterschiedlichsten Altersgruppen, mit persönlichen Herkunftsgeschichten, verschiedensten Interessen sowie Schwerpunkten und jede dieser Personen mit einer eigenen besonderen Persönlichkeit. Es sind etliche Leute darunter, die mich über die Jahre hinweg fasziniert haben, die mich begeistert haben, die mich motiviert haben und mit denen ich mehr als nur zwei oder drei Nächte auch über Gott und die Welt gesprochen haben. Eine der schönsten und für mich gleichzeitig beeindruckendste Sache als Xbox MVP waren definitiv die anderen Xbox MVPs, denn ohne das Xbox MVP-Programm bezweifle ich, dass ich jemals in Kontakt mit so vielen und so unterschiedlich denkenden über die ganze Welt verstreuten Personen gekommen wäre, die gegenüber neuen und anderen gleichzeitig so offen, freundlich, einladend und vorurteilsfrei waren wie diese Gruppe.

Dasselbe gilt übrigens auch für das Team Xbox in den USA, in Deutschland und natürlich auch dem damaligen lokalen Team in Österreich. Während meiner Zeit in den unterschiedlichen Büros bei Microsoft oder auch auf Veranstaltungen habe ich viele Mitglieder unterschiedlicher Teams kennen lernen dürfen und auch in Projekten gemeinsam mit diesen gearbeitet beziehungsweise diese unterstützt. Mein gedachtes Bild von vor zig Jahren könnte heute nicht anders sein, als das Team Xbox welches ich in den letzten Jahren erlebt habe, im absolut positiven Sinne. Beeindruckend fand ich einen so starken Fokus auf kleinste Details, einen solch starken Zusammenhalt für das Erreichen festgelegter Ziele bei gleichzeitiger Offenheit und unter Berücksichtigung der Fähigkeiten unterschiedlicher Mitglieder der Teams. Alles Dinge, die ich keinesfalls erwartet hätte oder als selbstverständlich sehe, aber mehr als nur ein Mal am eigenen Leib miterleben durfte. Mir ist natürlich bewusst, dass Xbox für Microsoft am Ende immer auch ein wirtschaftliches Thema ist, aber die Art und Weise wie Phil Spencer samt seinem Team die Xbox-Sparte innerhalb von Microsoft neu ausgerichtet und auf einen neuen Kurs gebracht hat, hat mich wirklich beeindruckt. Gefühlt war dies eine mehr als positive Veränderung für das Unternehmen, für die Teams und auch für die Mitarbeiter. Ein Umstand, der mir auch mehrfach in Gesprächen mit Personen unterschiedlichster Hierarchien vermittelt wurde und der einen sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat.

In diesen vier Jahren sah ich viele Produkte und Dienste rund um Xbox entstehen, sich entwickeln sowie sich zu verändern. Manches waren einfach Ideen oder gar nur Gedankenexperimente, die es nie zu einem fertigen Produkt oder Dienst geschafft haben. Einiges habe ich in verschiedenen Phasen der Entwicklung gesehen und war auch manchmal stolz, wenn Feedback von mir während solch früher Phasen es dann ins endgültige Produkt oder den finalen Dienst geschafft hat. Eine Auflistung aller Produkte und Dienste die mir untergekommen ist schwierig bis unmöglich, aber stellvertretend sei einfach das Xbox Design Lab, der Xbox Elite Controller, die Foren auf Xbox.com, natürlich die Benutzeroberfläche auf der Xbox One oder auch der Xbox Game Pass genannt.

Es war aber auch eine Zeit, in der ich viel gelernt habe, sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene. Rückblickend eigentlich sogar sehr viel, ohne dass ich dies konkret auf einige wenige Themen oder Bereiche reduzieren möchte. Die Kombination der Gruppe der Xbox MVPs zusammen mit Team Xbox und der Zeit, die wir gemeinsam im selben physischen und auch virtuellen Räumen verbracht haben, war eine für mich äußerst positive Kombination. Ich habe in den Jahren gelernt wie Dinge auch funktionieren könne, habe gemeinsam die Hochs und auch Tiefs verschiedener Teams als auch Personen miterlebt und glaube, durch die hohe Diversität der einzelnen Charaktere besser zu verstehen was nicht nur im Bereich Videospiele und der dahinterliegenden Industrie, sondern auch auf der Welt passiert, im negativen als auch im positiven Sinne. Es waren vier spannende Jahre, es waren vier lehrreiche Jahre, es waren vier Jahre, auf die ich unheimlich stolz bin und die ich zu keinem Zeitpunkt missen möchte.

So wie sich die Produkte und Dienste rund um die Xbox in den letzten Jahren verändert haben, hat sich auch die Gruppe der Xbox MVPs verändert. So wie auch ich, habe sich die Leute verändert und im Laufe der Zeit sind neue Leute hinzugekommen und andere sind gegangen. Die Gründe dafür sind schwierig auszuführen, aber am Ende kann man es wohl am einfachsten mit Veränderung zusammenzufassen. Auch wenn viele Angst vor oder etwas Negatives in Veränderung sehen, kann man Veränderung durchaus auch als etwas Positives sehen. Während der letzten vier Jahre denke ich mich positiv verändert zu haben und auch zu einer positiven Veränderung bei Xbox und auch den Xbox MVPs beigetragen zu haben. Mitte 2015 als ich die E-Mail von Microsoft bekommen haben, wusste ich weder was genau auf mich zukommt noch wann mein Abschnitt als Xbox MVP enden wird. Für zweiteres weiß ich, dass jetzt der Moment gekommen, denn mit Ende August beende ich das Abenteuer Xbox MVP für mich und blicke stolz auf die Zeit zurück und auch auf ein Fundament für die nächste Generation an Xbox MPVs und zumindest ein kleines bisschen auch für Zukunft von Xbox bei Microsoft.

Zum Abschluss kann und möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die ich in den letzten vier Jahren als Xbox MVP treffen sowie kennen lernen durfte, die mich persönlich als auch professionell begleitet haben und mit denen ich gemeinsam die Zukunft meines liebsten Hobbys ein kleines bisschen verändern sowie prägen durfte. Es war eine unheimliche schöne, lehrreiche und gute Zeit, eine Zeit über die froh bin und dir mir auch etwas fehlen wird. Vielen vielen Dank an die Xbox MVPs für alles, einem ganz großen Danke an die für die für das Xbox MVP-Programm zuständigen Kollegen bei Microsoft und natürlich auch einem Danke von Herzen an das gesamte Team Xbox für alles.

Von Mitte 2015 bis Ende August 2019 war ich Teil der Xbox MVPs, einer Gruppe von Microsoft ausgezeichneten Community Leadern. Mehr Informationen zum Xbox MVP-Programm gibt es im Anfang 2016 von mir veröffentlichten Beitrag und auch beim Webauftritt unter mvp.xbox.com. Hinweis hinsichtlich Transparenz: Im Rahmen meiner Tätigkeiten als Xbox MVP bestand in diversen Bereichen selbstredend eine Nahbeziehung zu Microsoft und es wurden neben der Bereitstellung von Hardware oder Dienste auch für diverse Unkosten aufgekommen. Zu keinem Zeitpunkt erhielt ich jedoch eine Bezahlung für eine Dienstleistung, hatte keine Vorgaben über Themen zu schreiben oder nicht zu schreiben und wurde auch in keiner Form in meiner Meinung beeinflusst.