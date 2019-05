Hier findest du alle Informationen zum Thema Datenschutz. Zusätzlich auch eine Aufstellung welche Informationen wann durch wen verarbeitet werden. Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du mich gerne kontaktieren.

Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter Christoph Lurz, Breitenschützing 49, 4691 Breitenschützing, Österreich (im folgenden „Wir“) auf dieser Internetseite auf.

Welche personenbezogenen Daten wir warum sammeln

Wir (beziehungsweise der Hosting-Anbieter easyname, Privacy Policy) erheben Daten über jeden Zugriff auf die Internetseite (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: aufgerufene URL, verweisende URL, Datei, Zeitstempel, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers und die IP Adresse.

Wir verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Wir behalten uns jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung besteht.

Kontaktformular

Die im Kontaktformular eingetragenen Informationen werden zur Spam-Überprüfung an den Akismett von Automattic (Privacy Policy) gesendet. Nach Überprüfung werden dies Daten in der lokalen Datenbank dieser WordPress-Installation gespeichert und per E-Mail an den Anbieter der Internetseite übermittelt. In der Datenbank und der E-Mail sind folgende Informationen enthalten: IP Adresse bei Benutzung des Kontaktformulars, Zeitstempel, Name, E-Mail Adresse, ggf. Website und die Nachricht. Die IP Adresse wird benötigt um eine missbräuchliche Nutzung zu verhindern.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website besucht hätte. Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf dieser Website angemeldet bist.

Analysedienste

Statistiken werden durch Automattic (Privacy Policy) gesammelt. Hierbei werden folgenden Informationen erfasst: IP Adresse, WordPress.com Benutzer ID (wenn angemeldet), WordPress.com Benutzername (wenn angemeldet), User Agent, aufgerufene URL, verweisende URL, Zeitpunkt des Zugriffs, Sprache des Browsers und Land. Diese Daten stehen uns als Seitenbetreiber nicht zur Verfügung. Details hierzu gibt es auch in der Richtlinie für die Datensichtbarkeit und Aufbewahrung.

E-Mail Abonnement

Die Funktion für die Möglichkeit Beiträge als E-Mail Abonnement anzubieten wird durch Automattic (Privacy Policy) erbracht. Hierzu wird die E-Mail Adresse gespeichert um an diese E-Mails im Falle neuer Beiträge zu senden. Bei der Anmeldung für das E-Mail Abonnement wird zusätzlich die

IP Adresse und IP-bezogene Informationen die als HTTP-Header bei der Anmeldung übergeben werden gespeichert. Hintergrund ist die Überwachung zwecks missbräuchlicher Nutzung des Dienstes.

Sicherheitsfunktionen

Um Angriffe zu vermeiden, werden Login-Aktivitäten für den Verwaltungsbereich protokolliert und unter Umständen blockiert. Aus diesem Grund ist die Verarbeitung folgenden Informationen durch Automattic (Privacy Policy) erforderlich: IP Adresse, Benutzername, IP-bezogene Informationen die als HTTP-Header bei der Anmeldung bzw. dem Anmeldeversuch übergeben werden.