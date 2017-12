Game Faces – Cosplay At Vienna Comic Con

Videospiele sind in der Masse angekommen und mir ist bewusst, dass diese Aussage inhaltlich auch im Jahr 2017 grundlegend noch immer schwierig ist. Was jedoch deutlich weniger schwierig ist, ist die Feststellung, dass sich immer mehr Menschen mit dem Thema Videospiele beschäftigen und das Medium auch auf immer mehr Menschen eine Faszination ausübt. Videospiele sind mittlerweile ein Teil der Popkultur geworden und auf der diesjährigen Vienna Comic Con, kurz VIECC, war dies durchgehend bemerkbar. Spürbar an der gestiegenen Anzahl an Ausstellern in diesem Umfeld, erlebbar am erweiterten Rahmenprogramm mit Esport-Fokus und auch sichtbar an den Besuchern der Messe. Game Faces rückt genau diese Menschen in den Fokus und das Motiv im Rahmen der VIECC waren die Gesichter hinter dem Videospiel-Cosplay.

Ich bin Sinan und ich bin Dhalsim aus Street Fighter II. Den Charakter habe ich gewählt, weil ich es in meiner Kindheit immer sehr cool fand, wie Dhalsim seine Gliedmaßen strecken konnte. Ein weiterer eher persönlicher Vorteil ist die eher windschnittige Frisur des Charakters.

Ich bin der Andi und mein Cosplay ist Link aus Breath of the Wild. Der Grund für meine Wahl war, dass Link einfach eine super coole Sau ist und gleichzeitig auch mein Kindheitsheld seit den ersten Videospielen der Zelda-Reihe.

Ich bin der Milenko und bin als Luigi auf der Vienna Comic Con unterwegs. Der Charakter wird nicht sehr häufig für Cosplays gewählt, da sein Bruder Mario für viele wichtiger ist. Da ich aber der jüngere Bruder war, durfte ich immer nur mit dem zweiten NES-Controller und damit mit Luigi spielen. Daher favorisiere ich auch heute noch Luigi im direkten Vergleich mit Mario.

Ich bin Jennifer und bin Malthael aus Diablo III. Ich liebe Diablo III und als ich das Cover der Erweiterung Reaper of Souls gesehen habe, habe ich mich sofort in den Charakter verliebt und wusste, dass ich die Figur als mein nächstes Cosplay umsetzen muss.

Ich bin der Markus und ich bin ein Orbital Drop Shock Trooper aus Halo 3: ODST. Ich liebe die Halo-Serie und bin ein Fan seit dem ersten Videospiel. Der Grund für den ODST ist relativ einfach, denn ich bin einfach zu klein für den Master Chief.

Ich bin der Peter und ich verkörpere einen Umbrella Corporation Soldier aus Resident Evil. Warum dieser Charakter? Mein bester Freund und ich haben im Kino die Resident Evil Filme gesehen und uns dabei an das Spielen der Videospiele erinnert. Als dann die Vienna Comic Con näherkam, erinnerten wir uns beide an das gemeinsame Interesse an Resident Evil und haben uns an die Erstellung des Cosplay gemacht.

Die unregelmäßige Serie Game Faces zeigt Videospieler aus einer anderen Perspektive und gibt Meinungen, Aussagen und Informationen ohne Wertung oder Interpretation wieder. Dieser Beitrag von Game Faces entstand auf der Vienna Comic Con, welche am 18. und 19. November in der Messe Wien stattgefunden hat.

Hinweis hinsichtlich Transparenz: Die Reed Exhibitions Messe Wien hat mich als Pressevertreter während der Vienna Comic Con akkreditiert.