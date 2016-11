Giveaway: Xbox Elite Controller And ReCore

Im Mai 2015 schrieb ich meine persönliche Lobeshymne zum Xbox One Controller, welcher zum Start der Xbox One der Videospielkonsole beigelegt wurde. Microsoft verfolgt seither die Strategie erneut einen Industriestandard zu setzen und bietet neben der vollständigen Unterstützung unter Windows 10 auch entsprechende Kompatibilität für auf Linux basierende Systeme wie zum Beispiel RetroPie am Raspberry Pi. Strategisch wurde der eingeschlagene Weg beibehalten, auf Seiten Hardware gab es seither einige positive Veränderungen. Mit der Einführung der Xbox One S im Sommer 2016 wurde die Standardversion des Controllers einem kleinen haptischen Update unterzogen, aber der vor etwa einem Jahr veröffentlichte Xbox Elite Controller stellt für mich die größte Veränderung und den wichtigsten Zuwachs im Bereich des Zubehörs dar.

Die offizielle Produktseite spricht von einer besseren spielerischen Leistung dank der Möglichkeit den Xbox Elite Controller durch den Austausch von Steuerkreuz sowie Analogsticks anzupassen und auch aufgrund der Erweiterung um vier wechsel- und programmierbare Paddles auf der Rückseite. Die Schultertrigger sind deutlich sensibler, können einzeln arretieret und mittels Zubehör-App noch feiner abgestimmt werden. Die genutzten Analogsticks, Steuerkreuze und Paddles sind aus Edelstahl, die gummierten Diamond Grip-Flächen auf der Unterseite des Controllers sorgen für eine angenehme Haptik und die Oberseite ist durch das Soft Touch-Finish auch nach längeren Spielsitzungen komfortable.

Was für mich beim Xbox Elite Controller im Vergleich zur Standardausgabe aber wirklich herausragt, ist die extrem hohe Verarbeitungsqualität. Der Xbox One Controller bewegt sich qualitativ bereits im oberen Bereich, der Xbox Elite Controller übertrifft die vorgelegte Messlatte um Welten. Der Preis von 150 Euro für einen Controller ist hoch, aber für die von Microsoft gelieferte Qualität gerechtfertigt. Wer einmal den Schritt zum Xbox Elite Controller gemacht hat, wird es schwer haben wieder zur normalen Version wechseln zu können.

Darüber zu schreiben ist gut, einen Xbox Elite Controller zum Spielen auf der Xbox One und oder auf dem Windows 10 PC zu haben ist aber deutlich besser. Aufgrund meiner Zusammenarbeit mit Microsoft und dem Xbox Team als Xbox MVP verlose ich mit diesem Beitrag einen Xbox Elite Controller. Damit der Gewinner die Funktionalität auch ausgiebig testen kann, gibt es obendrauf noch das unterschätzte ReCore als Xbox Play Anywhere Titel und die ersten drei Teile der Gears of War Reihe, die durch die Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One gespielt werden können.

Der Xbox Elite Controller und die Videospiele werden unter allen Teilnehmer des Gewinnspiels verlost. Die Teilnahme ist auf folgende drei Arten möglich:

Einen Kommentar mit der Erklärung warum man den Xbox Elite Controller haben möchte unter diesem Beitrag verfassen.

Auf Twitter @weidhas folgen und den Tweet zum Gewinnspiel retweeten.

Die Facebook Seite von gelurzt.at und den Beitrag zum Gewinnspiel liken (und gerne auch den Beitrag mit den eigenen Freunden teilen).

Jeder kann dadurch bis zu drei Mal an der Verlosung teilnehmen und seine Gewinnchancen entsprechend steigern. Die Auslosung findet am 8. November um 18 Uhr statt und der Gewinner wird per E-Mail, Twitter Nachricht oder Facebook Nachricht benachrichtigt. Für Neuigkeiten und Gewinnspiele rund um die Xbox empfiehlt sich ebenso der Blick auf die Facebook Seite des österreichischen Xbox Teams.

Zum Abschluss noch das Kleingedruckte: Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner gezogen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und den Wohnsitz in Österreich hat. Minderjährige sind teilnahmeberechtigt, wenn der gesetzliche Vertreter vorher in die Teilnahme eingewilligt hat. Hinweis hinsichtlich Transparenz: Microsoft hat mir im Rahmen des Xbox MVP Programms den Xbox Elite Controller und die Videospiele für dieses Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Der Text oben und die Eindrücke stammen von mir persönlich und spiegeln nicht die Meinung von Microsoft oder Xbox wider.